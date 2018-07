Testámos o Navya Autonom Shuttle, autónomo e bom rapaz

Navya Autonom Shuttle

http://navya.tech/en/autonom-en/ autonom-shuttle/

Até 15 passageiros • Testes: Cascais

Inovação e estética raramente andam de mãos dadas. O primeiro homem bípede, que evoluiu para o Homo sapiens, não tinha pretensões de beleza. Interessava a funcionalidade - e o aperfeiçoamento viria depois. Na tecnologia, o processo é semelhante: é comum olhar-se para as primeiras versões de algo e pensar: "O futuro vai ser assim?" Vai e não vai: agora o telemóvel é indispensável e cabe no bolso, há 25 anos era um "tijolo". Isto a propósito do shuttle autónomo da Navya, uma empresa com sede em França - também estabelecida nos EUA -, dedicada ao desenvolvimento de veículos autónomos, que em Cascais, durante a World Shopper Conference Iberian 2018, apresentou uma solução funcional para cidades, complexos industriais e campus.O modelo da Navya está longe do Homo sapiens. A sua forma anda próxima do aspecto de um TGV comprimido para um contentor, com o primor estético do tio que tem muitas ideias e que resolveu levar uma delas ao Shark Tank. Contudo - lá está - a estética não interessa neste patamar da evolução, mas a funcionalidade, e aí o Navya cumpre: transporta 15 pessoas de forma confortável e sem turbulências, no ambiente idílico de quando se esquece que existe um condutor.Acontece que no Navya não existe mesmo um condutor: é um computador que optimiza a condução. Assustador? Nem por isso - até porque o experimentámos em percurso controlado e vai ficar em período de testes, até alcançar a desejável eficiência, com uma bateria de nove horas, O futuro está à esquina.