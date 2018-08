Do Tempo em que Éramos ao Sol, exposição de Lígia Fernandes

Quanto ao título da exposição, "ainda que possa parecer errado", o objectivo é referir-se "ao tempo em que as pessoas iam ao encontro do sol, nas brincadeiras de juventude ou em espírito", e, no processo, ajudar "a não deixar morrer a reprodução da memória, manter vivo algo que já não existe fisicamente". "Se eu desenhar", remata, "as coisas vivem mais um bocadinho".



Do Tempo em que Éramos ao Sol

Galeria Ibirapi Contemporânea, Lisboa

17/08 a 01/09

É "de uma certa nostalgia por algo que vai desaparecendo" que surge o mote que norteia Do Tempo em que Éramos ao Sol, a exposição da desenhadora Lígia Fernandes, que inaugura esta sexta, 17, às 18h, na galeria Ibirapi Contemporânea, no Beato, em Lisboa.Trata-se de uma colecção de desenhos, em papel, criados a partir de fotografias tiradas até à década de 60 e reunidas ao longo de anos, como conta a artista à: "Fascina-me todo esse mundo que não cheguei a experienciar, mas que subsiste nestas pequenas lembranças de gerações mais velhas." Não conhece a maioria das pessoas capturadas nas instantâneas e gosta "de não fazer muitas perguntas sobre elas, de só saber depois de as desenhar", de modo a construir "uma nova história por cima da narrativa da fotografia".O resultado é um conjunto de obras em papel em que se mesclam materiais - tinta-da-china, carvão, acrílico ou pastel - para retratar paisagens campestres e piscatórias, sob o filtro das reminiscências ofuscadas pelo tempo. "Interessa-me o facto de nunca nos lembrarmos completamente das coisas", esclarece, pelo que se rege pela técnica da ocultação, "removendo tudo o que é supérfluo" para se concentrar "apenas no essencial das capturas".