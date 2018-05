Directores de casting de Walking Dead e James Bond dão "curso" em Lisboa

A edição deste ano do programa Passaporte vai apresentar um total de 14 actores portugueses - sete actores e sete actrizes - a vários directores internacionais de casting, anunciou esta quinta-feira a Academia Portuguesa de Cinema (APC).Dinamizado pela directora de castings Patrícia Vasconcelos e pela APC, o Passaporte realiza-se este ano entre 23 e 27 de maio com a presença da directora de casting das séries The Handmaid's Tale, Breaking Bad e Walking Dead, Sharon Bialy, e da diretora de casting dos filmes James Bond, Debbie McWilliams, entre outros.Patrícia Vasconcelos explicou à agência Lusa que o objectivo do programa foi, desde o começo, reunir grupos com pouco mais de dez elementos, algo que foi sempre ultrapassado nas primeiras edições e agora alcançado.Apesar de se ter aumentado a complexidade do processo de candidatura, passando a pedir aos interessados três vídeos em vez de um em 2017, e estabelecido um total de cinco dias para o programa, foram recebidas quase 100 candidaturas.Segundo a directora de casting portuguesa, um dos principais objectivos da iniciativa é "profissionalizar o sector" e garantir que os actores envolvidos estão "preparados para qualquer mercado internacional".Através do programa Passaporte vários actores nacionais já tiveram oportunidade de integrar os elencos de trabalhos no estrangeiro, como foi o caso de Albano Jerónimo na primeira edição, que participou na série Vikings, ou de José Fidalgo, que entrou na telenovela Deus Salve o Rei, da brasileira Globo.Os actores escolhidos para a edição deste ano do Passaporte são Ana Cunha, Carla Maciel, Carmen Santos, Carolina Amaral, Cleia Almeida, Eva Tecedeiro, Hoji Fortuna, Jaime Freitas, José Pimentão, Paulo dos Santos, Pedro Lacerda, Philippe Leroux, Rita Loureiro e Tomás Alves.O Passaporte 2018 vai incluir sessões sobre como fazer uma boa self-tape (uma gravação feita pelo próprio actor para se mostrar), sobre o que procuram os directores de casting, para além de vários momentos de perguntas e respostas.