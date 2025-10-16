Diane Keaton morreu de pneumonia, revela família

A atriz Diane Keaton, vencedora de um Óscar, morreu de pneumonia revelou a família à revista People. Num comunicado, agradeceram ainda a todas as mensagens "extraordinárias" de apoio.

"A família Keaton está grata pelas mensagens extraordinárias de amor e apoio que tem recebido nestes últimos dias em nome da sua amada Diane, que morreu de pneumonia a 11 de outubro", lê-se num comunicado.

Segundo a revista, a família pediu ainda que quem quisesse fazer doações em sua homenagem para o fazer em causas que ela apreciava. "Ela amava os seus animais e era firme no seu apoio à comunidade sem-abrigo, portanto, quaisquer doações em sua memória para um banco alimentar ou a abrigos de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada por ela."

Diane Keaton morreu a 11 de outubro, na Califórnia, com 79 anos. Segundo a People, que cita fontes próximas da atriz, "o seu declínio foi muito rápido, algo doloroso para os seus entes queridos". A artista começou a deixar de passear os cães e colocou a sua casa em Los Angeles à venda em março. Além disso, nos últimos meses da sua vida esteve sempre rodeada apenas dos familiares mais próximos que "optaram por manter tudo muito reservado". Nem os amigos de longa data "estavam cientes do que se passava".

Keaton nasceu em Los Angeles em 1946, tinha dois filhos adotados e nunca casou. Vista como um ícone do cinema, chegou a vencer o Óscar de Melhor Atriz, em 1977, com o seu papel em Annie Hall, e participou também em filmes como Book Club (2018), De Repente 70 (2022) ou O Padrinho (1972).