O tempo húmido pede cuidados extra com as articulações do seu pet. Eis o que pode fazer para ajudá-lo a atravessar o inverno

O tempo húmido pede cuidados extra com as articulações do seu pet. Eis o que pode fazer

Quando chega o tempo húmido, e muitas vezes mais frio, é comum vermos cães e gatos com rigidez matinal, menor vontade de passear e, por vezes, uma ligeira dor ao levantar-se. A humidade não “cria” artroses, mas acentua sintomas em quem já tem desgaste articular ou inflamação. Mas, pequenos ajustes na rotina e no ambiente, fazem uma diferença enorme no conforto diário.

Em primeiro lugar, é importante saber identificar os sinais de que algo não está bem. Se o patudo tem dificuldade a levantar-se, subir, descer e saltar, dá passos curtos, apresenta menor tolerância ao toque, evita brincadeiras e, no caso dos gatos, deixa de usar prateleiras altas e tem uma higiene mais pobre, pode significar dor nas articulações.

