Dez espumantes da Bairrada para o Ano Novo

Em novembro do ano que agora terminou, a comissão vitivinícola da Bairrada organizou o Concurso de Espumantes Bairrada 2021. De um painel de jornalistas, bloggers, críticos de vinhos, provadores e compradores saiu a classificação dos melhores do ano. São estes que agora lhe propomos, para entrar na melhor companhia em 2022.

A Grande Medalha de Ouro foi para o Borga Bruto branco 2010, enquanto ao Íssimo Baga-Bairrada Bruto branco 2016 foi atribuída a medalha de Melhor Baga-Bairrada, categoria criada em 2015 e que já conta com 30 referências no mercado. Confira os restantes medalhados e lembre-se que a contagem decrescente está quase aí: 10… 9… 8…



A Região da Bairrada é responsável por mais de 50% das garrafas produzidas em Portugal, tendo os espumantes locais a denominação de origem desde 1991. A tradição vínica, essa, remonta pelo menos até ao século XVIII, mas só em 1979 é que passou a Denominação de Origem Controlada (DOC).