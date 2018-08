O que é que um prémio faz a um jovem escritor?

Como Desenhar o Corpo Humano

José Mário Silva (Paris, 1972) participou no Prémio Jovens Criadores quatro vezes - em 1997, 1999, 2000 e 2002 - e, em todas elas, o seu texto foi seleccionado. Para Como Desenhar o Corpo Humano escolheu o texto Algumas Histórias Muito Curtas. Estudou Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas a paixão pela escrita levou-o para o jornalismo: começou a colaborar no DN Jovem em 1990 e, quando descobriu o prémio, andava à procura de um desafio. "Era anual e algo diferente, maior. Eram 20 páginas. Enviei duas vezes poesia e outras duas ficção. Tinha aquele desafio, a entrega de trabalhos com prazo - entregava no último dia ou na véspera - e o criar uma unidade, como se fossem pequenos livros. Em vez do foco semanal do DN Jovem, era um foco anual. Foi importante porque tinha um objectivo concreto, uma meta, logo na fase inicial, para me focar."Ao ser seleccionado, José Mário descobriu o prazer de ser publicado mas também de saber o que os outros, da sua geração, andavam a fazer: "Da primeira vez que fui seleccionado, o José Luís Peixoto, que estava a começar, em 1998, também foi - só publicou o primeiro romance em 2000. Fomos integrados na mostra de Jovens Criadores da CPLP e foi aí que nos conhecemos e tornámos amigos, até hoje. Lembro-me de uma sensação galvanizante, de estar num sítio onde jamais iria se não fosse pela literatura."É a partir da própria experiência que também reconhece a importância do prémio no contexto nacional: "Permitiu-me, e a outros, essa sensação de estar a começar aos poucos, sem angústias. Na maior parte das vezes começa-se por escrever um livro, que corre o risco de ser recusado ou de estar indefinidamente à espera de publicação. Isso leva as pessoas a desistir."Jorge Vaz Nande, outro dos autores presentes em Como Desenhar o Corpo Humano, nasceu em Monção em 1980 e estudou Direito em Coimbra. Participou duas vezes no prémio e, tal como José Mário Silva, foi seleccionado em ambas, em 2005 e 2006: é desse ano o texto que está no recém-editado livro: O Escritor, O Anjo das Tetas Grandes, A Cara de Quarenta Anos Atrás e o Bebé Caído - Uma Saga Infantil. O que lhe despertou a vontade de escrever e participar?"Quando estava em Coimbra, colaborei na Cabra, o jornal universitário. Além de editar fotografia, decidi escrever, sugeri ter uma coluna, como o Público tinha, do Eduardo Prado Coelho, uma coisa a puxar para o literário, não tanto para a notícia - chamava-se A Estrada Curva. Lembro-me que a dada altura lançámos um livro que é uma compilação das crónicas e eu pensava que na apresentação só iria aparecer a minha namorada da época e pessoal do jornal. E quando vejo lá, que não conhecia, malta do Erasmus que dizia que aprendia a ler português porque liam a crónica, percebi que era lido, tinha um público."Mais tarde, em 2003 - no boom da Internet, "um tempo em que se lia e escrevia muito, mas ainda era possível encontrar o que se queria, ter referências, e havia um sentido de aventura nas pesquisas" - começou o blogue A Peste, alargando o seu público à escala nacional.Actualmente vive em São Paulo, para onde se mudou há oito anos, e é guionista de reality shows de culinária, para a televisão por cabo. Dos Jovens Criadores viu nascer algumas colaborações, com o compositor Manuel Ferrão, por exemplo, com quem escreveu uma ópera, e com Ana Luísa Valdeira, editora da revista Cine Qua Non, para a qual colabora.Ed. Companhia das Letras • 432 págs.