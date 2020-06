Deixem o Pimba em Paz: o triunfante regresso dos concertos

Numa meia-sala do Campo Pequeno que deu ares de casa cheia em muitos momentos, a plateia cantou, bateu palmas e vibrou com a vontade que só uma ausência deste tamanho levantaria - mesmo sujeito a e cumprindo com todas as medidas de segurança que o momento exige. Ainda que sentados, mascarados e meticulosamente espaçados, não houve falta de motivos para declarar o óbito à saudade de concertos.





Até porque, apesar de ter ficado a impressão de que nesta seca qualquer concerto seria recebido a rosas, não foi um concerto qualquer o que deu o coletivo Deixem o Pimba em Paz em Lisboa - diríamos mesmo que dificilmente poderia ter havido melhor escolha (ou, com um pouco mais de lábia, que entrou agosto).





Bruno Nogueira, ainda na volta olímpica dos seus diretos recordistas no Instagram (para os atentos: houve quem trouxesse luzes de Natal) era o anfitrião ideal para, nas suas palavras, esta noite de celebração da música popular portuguesa. Não sendo o melhor cantor, aguentou-se bastante bem, sabendo retirar comédia das suas limitações e deixando os momentos de verdadeiro prodígio vocal para Manuela Azevedo, plena e deslumbrante como se nos seus Clã estivesse.





E que prazer é sentir a musicalidade que emana desta banda, completada por Nuno Rafael (Peste & Sida, Humanos) na guitarra e bandolim, Filipe Melo no piano e Nelson Cascais no contrabaixo, mesmo que alguns momentos nos fizessem desejar que o som do Campo Pequeno desse para mais. Os convidados Salvador Sobral e Samuel Úria, em maravilhosa harmonia vocal com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo em Som de Cristal e Mãe Querida, respetivamente, completaram o alinhamento.