Após receção calorosa por parte de crítica e público, Dark prepara-se para dar o próximo passo e livrar-se de vez das comparações com outra série de sucesso da produtora, Stranger Things (um paralelismo que os criadores desvalorizam, apesar das "óbvias influências em comum"): acompanhamos, desta feita, a vila de Winden nos anos 1921, 1954, 1987, 2020 e 2053, numa história que valoriza cada vez mais a complexidade e a causalidade na sua exploração do conceito de tempo.



Para Jantje Friese, argumentista principal, é uma questão de aplicar "os princípios básicos da narrativa de mistério: ter um plano, mas ser flexível". Louis Hofmann, que interpreta o protagonista, Jonas Kahnwald, opina que, apesar da trama labiríntica, "o tempo é bastante bem explicado no argumento", o que os incentivou a passar o tempo morto entre as filmagens "a ler sobre os conceitos abordados na série" - o eterno retorno de Nietzsche, por exemplo. Para Paul Lux (Bartosz Tiedemann), a melhor parte é "haver um pouco de tudo, romance, drama, suspense e terror", ao que Moritz Jahn (Magnus Nielsen) acrescenta: "É uma série sobre esta vila, sobre como acontecimentos inesperados podem revelar o lado negro das pessoas."



Um lado que se repercute em todos os aspetos visuais de uma série cujo próprio nome remete para a escuridão.

Citando Andrei Tarkovsky e Stephen King como inspirações, o realizador, Baran bo Odar, diz que "mais do que um lugar, Winden é uma atmosfera", uma ideia corroborada pelos departamentos de design de produção e guarda-roupa, que enfatizam "o novo nível de produção na televisão alemã" atingido pela série.



Em Babelsberg (onde foram construídos, em estúdio, grande parte dos cenários que vemos nesta segunda temporada), Udo Kramer, diretor de arte, mostra-nos o mapa visual que informou esta etapa da série: imagens de Twin Peaks e There Will be Blood, ou quadros de Hieronymus Bosch e Zdzislaw Beksinski. Para a trama de 2053, "o maior desafio" da equipa de arte, a diretora de guarda-roupa, Anette Gunther, cita o filme The Road (2009) para a criação do típico cenário distópico pós-apocalíptico, e a fotografia do americano Gregory Crewdson para "a parte mais prazerosa" da série: desenhar e estilizar diferentes épocas da História.



Entre o elenco principal, predominava a antecipação para o desenrolar de um fenómeno global que tomou proporções inimagináveis no início das filmagens: segundo a Netflix, apenas 10% da audiência da primeira temporada veio da Alemanha. Apesar de Lisa Vicari, Martha Nielsen na série, dizer que não mudou a "abordagem ao papel por causa da fama", Gina Stiebitz (Franziska Doppler) relatava o nervosismo de assinar acordos de confidencialidade e estar impedida "de dizer o que fosse a amigos e família, apesar da vontade", expressando um sentimento comum a toda a equipa: a pressão de dar continuidade a um fenómeno que colocou a televisão alemã no mapa.

Imagine-se a cidade fictícia de Winden, na Alemanha, onde pais e filhos de quatro famílias - Kahnwald, Nielsen, Doppler e Tiedemann - se debruçam sobre uma série de desaparecimentos misteriosos. Até aí tudo bem, certo? Agora imagine que, além desta trama, decorrida em 2019, tem de acompanhar os destinos de Winden nos anos 1953, 1986 e 2052, bem como manter presente a composição das árvores genealógicas destas famílias. Suficientemente complexo? E se lhe disséssemos, em cima disso, que as personagens têm a capacidade de transitar entre anos, intervindo no rumo dos acontecimentos e influenciando versões passadas e futuras de si mesmas e dos outros?Foi neste ponto que nos deixou, em apenas 10 episódios, a primeira temporada de Dark, a primeira série original da Netflix na língua alemã e um sucesso que ultrapassou todas as expectativas à altura do lançamento, em dezembro de 2017.Antes da estreia da segunda temporada, a 21 de junho, a SÁBADO visitou os históricos Estúdios Babelsberg, em Berlim, para acompanhar os desenvolvimentos recentes da criação de Baran bo Odar e Jantje Friese.