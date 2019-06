Conan Osiris, Ana Bacalhau e Lena d'Água cantam Variações nas Festas de Lisboa

As vozes dos Deolinda e Clã, Ana Bacalhau e Manuela Azevedo, também se contam entre os destaques da noite, aos quais se juntam o fadista punk, Paulo Bragança, e a cantora Selma Uamusse. Com acompanhamento da Orquestra Metropolitana de Lisboa e o coro Gospel Collective, o acordeonista João Gentil e direção do maestro Cesário Costa, o espetáculo tem entrada livre.







À semelhança do ano passado, o Jardim da Torre de Belém vai voltar a sediar o concerto de encerramento das Festas Populares de Lisboa – ao passo que, em 2018, Gilberto Gil e família encarregaram-se de fechar as comemorações da capital, Belém recebe o espetáculo, em reconhecimento do ano em que o cantor completaria 75 anos.No próximo sábado, 29 de junho, a partir das 22h, os temas clássicos de Variações serão interpretados por artistas nacionais que se inspiraram no trabalho do músico: a igualmente disruptiva pop experimental dee o emblema dos anos 80 portuguesesserão algumas das atrações principais.