Crítica de teatro: Lições de Dança para Pessoas de Uma Certa Idade

João Lagarto leva ao Trindade uma peça do checo Bohumil Hrabal, em que um sapateiro alcoólico critica o mundo, a política e o quotidiano. Escrita em 1964, vai desfiando o século XX, de Hitler a Picasso, passando pela sátira de costumes e a conversa trivial, num tom humorístico e casual, que, enriquecido com pormenores mordazes, parece antecipar a stand-up comedy. Para Lagarto, que traduz, encena e interpreta o espectáculo, a escolha foi certeira: a par dos seus bons ritmos de comédia, compõe uma figura que é uma espécie de persona, o que dá leveza ao monólogo. Porém, podia ir mais longe ao nível plástico e da interacção do actor com os recursos cénicos.Nota: 3 estrelas e meiaAté 15/7 • 4ª a sáb., 21h45 • Dom., 17h • €12 (c/ descontos)