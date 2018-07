Ethan Hawke, dos Poetas Mortos ao Coração da Escuridão

"Oh captain, my captain!". Eis a frase que representa um ponto de viragem na vida de Ethan Hawke. O actor que ganhou notoriedade após a representação de Todd Anderson no filme O Clube dos Poetas Mortos soma desde então diversos papéis de sucesso. Porém, o protagonista do filme No Coração da Escuridão – apontado como a obra-prima do seu realizador, Paul Schrader, autor de American Gigolo e A Felina, em estreia esta quinta, 12 – nem sempre sonhou com a sétima arte: Durante a sua infância e juventude, Ethan queria ser escritor. O divórcio dos pais e as mudanças contantes de cidades, até a mãe voltar a casar e assentar em New Jersey, conturbaram a sua juventude.





A literatura e as artes estiveram presentes na sua vida. Após anos de aulas de representação, a mãe de Ethan, Leslie Hawke, incentivou-o a fazer um casting para o filme Os Exploradores (1985). Acabou por conseguir o papel principal e, aos 14 anos, estreou-se no cinema. Contudo, o filme não teve a adesão esperada e o jovem actor acabou por regressar à vida académica.

Era, no entanto, difícil conciliar a representação e as aulas: tinha, permanentemente, de enfrentar conflitos de horários entre estudos e filmagens – até que, quatro anos após o seu primeiro filme, conseguiu o seu primeiro papel de relevo. Ao lado de Robin Williams em O Clube dos Poetas Mortos (1989), Ethan encontrou o seu caminho para o sucesso. Contudo, apesar das críticas positivas, o actor decidiu voltar novamente aos estudos e ingressou na New York University, enquanto ponderava se deveria ou não continuar a representar.

Paralelamente, manteve viva a sua paixão pela escrita: sendo através da escrita de guiões, de livros ou cartas, Ethan Hawke nunca deixou que a sua carreira cinematográfica interferisse com a sua vontade de escrever. Quando tinha 24 anos, em entrevista à revista Rolling Stone, admitiu que escrevia cartas para si próprio, com conselhos e reflexões sobre a vida, para que um dia mais tarde pudesse recordar os seus pensamentos juvenis. Será que, agora com 47 anos, o actor revisita ocasionalmente esses escritos antigos?

Durante a década de 90, Ethan Hawke decidiu publicar o seu primeiro livro, O Estado Mais Quente e, em 2005, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, explicou assim a sua devoção à escrita: "Não queria passar a vida apenas a recitar falas. Queria fazer algo mais.[Escrever um livro] foi sem dúvida a coisa mais assustadora que já fiz".

Dizem que o que custa é começar e, no caso do percurso de Ethan enquanto escritor, este ditado aplica-se perfeitamente: em 2002, lançou o seu segundo livro, Quarta-feira de Cinzas, a que se seguiu Código de um Cavaleiro, publicado em 2015.

Equilibrando as suas paixões, Ethan conseguiu ainda outro papel importante, o de Troy Dyer em Jovens em Delírio (1994), mas foi Jesse, que interpretou no filme Antes do Amanhecer (1995) – e nas sequelas, Antes do Anoitecer (2004) e Antes da Meia-Noite (2013) – que, segundo admite, mais marcou a sua vida profissional, pautada por personagens algo intelectuais, com algumas semelhanças consigo próprio actor.

Fora do grande ecrã, a vida de Ethan foi marcada por Uma Thurman, a actriz que conheceu nas gravações do filme Gattaca (1997) e com quem acabou por casar no ano seguinte. Seis anos e dois filhos depois, de casamento desfeito e em fase difícil, realizou o seu filme de estreia, que não alcançou o sucesso desejado, mas a sua sorte mudou, em 2005, quando foi nomeado para o Óscar de Melhor Argumento Adaptado, com o filme Antes do Anoitecer. Nove anos passados, conseguiu nova nomeação para o mesmo galardão com Antes da Meia-Noite e, em 2015, outra: para o Óscar de Melhor Actor Secundário, com o papel do pai de Mason (Ellar Coltrane) em Boyhood: Momentos de Uma Vida (2014).

Ethan Hawke descreve-se como uma pessoa que não gosta de desafios fáceis. Durante a sua carreira afirmou várias vezes que preferia trabalhar em filmes que não tivessem tanto sucesso e mediatismo, mas que fossem exigentes e enriquecedores. Encara os contratempos como obstáculos necessários para o seu crescimento e aprendizagem enquanto ser humano e aplica esta filosofia a todas as esferas da sua vida.



Em 2008 voltou a casar, desta vez com a ama dos seus filhos, Ryan Shawhughes, com quem tem mais duas filhas. Realizador, actor, escritor e guionista, Hawke demonstra que é possível ser-se bem-sucedido em mais do que uma área artística. Trabalha "arduamente" – diz – em cada papel que representa (teve inclusive aulas de canto como preparação para o filme Born To Be Blue, em que representa o cantor Chet Baker) e não deixa que ninguém o defina como apenas mais uma cara bonita em Hollywood.