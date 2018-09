Crítica de livros: Uma Odisseia

Daniel Mendelsohn

Escrever para o grande público sobre literatura grega e romana não está ao alcance de todos. Como demonstra Uma Odisseia, o norte-americano Daniel Mendelsohn (n. 1960) é dos melhores. Professor de Humanidades no Bard College de Annandale-on-Hudson, Mendelsohn descreve um seminário sobre a Odisseia onde teve a surpresa de encontrar o pai, professor de Matemática, com 81 anos. Isso explica o subtítulo: Um pai, um filho, uma epopeia.A partir da experiência de 2011, Mendelsohn escreveu este livro de memórias que é uma close reading do poema de Homero. Não se trata de ensaio: são memórias com nomes alterados e detalhes modificados. O autor socorre-se de todos os recursos narrativos de forma que o leitor não sinta o peso da erudição. Para sinalizar o plot, cita Aristóteles na breve nota que serve de proémio. Depois do seminário, que dura 16 semanas, Mendelsohn e alunos (o pai incluído) partem num cruzeiro pelo Mediterrâneo. A exegese do poema de Homero suscita questões identitárias que o autor desenvolve com elegância.Nota: 5 estrelas