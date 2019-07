Crítica de Livros: Uma família decente

Romance de formação e, de certo modo, de redenção social, História de Uma Família Decente é uma grata surpresa.



4 Estrelas

Rosa Ventrella

Editora Dom Quixote

308 págs.

€16,60

Quem gosta do universo ficcional de Elena Ferrante vai com certeza apreciar esta História de Uma Família Decente, de Rosa Ventrella. Não confundir universo ficcional com registo semântico. Em vez de Nápoles, Bari, também no Sul miserável de Itália, mas na outra costa. A Apúlia não é a Campânia, embora os problemas sejam os mesmos. Infelizmente, os desapossados das margens são iguais em toda a parte.Ventrella usa o discurso, sempre fluente, para dar voz às mulheres. Maria, por exemplo. Tem 12 anos, conhecem-na por Malacarne, ferrete da avó Antonietta, e todos os dias sofre o abuso da pobreza. Em plena sala de aula, Pasquale não hesita: "Com a altura que tens estás mesmo a jeito para me abocanhares a pichota." O trivial, naquele bairro. A tradição tem muita força (eram os anos 80) e os mais fracos submetem-se à opressão.