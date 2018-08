Crítica de música: Wide Awake!, dos Parquet Courts

Wide Awake!

É justo afirmá-lo, logo à cabeça: Wide Awake! tem tudo para ser um dos discos do ano.Para quem ainda não conhecia os devaneios punk dos Parquet Courts, esta não é a primeira vez que a banda surpreende no que respeita à fusão de géneros. No entanto, se em trabalhos anteriores, a fusão ocorria entre sonoridades mais contíguas como o punk ou o surf rock, em Wide Awake! a sonoridade tipicamente punk do quarteto texano é mesclada, de forma sublime e surpreendente, com um funk melódico capaz de fazer qualquer um dar à perna nos intervalos de um mosh. Essa circunstância tem, ao mesmo tempo, a beleza de nos remeter para o imaginário dos The Clash, quando já se pensava que isso já não era possível.Voltemos ao início: Wide Awake!, produzido por Danger Mouse, ainda que não seja considerado um dos discos do ano - o que só se admite para efeitos de mero raciocínio - é certamente o melhor da carreira dos Parquet Courts.Nota:4 estrelas e meiaPunkEd. Rough Trade