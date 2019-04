Crítica de cinema: Remoinho

Estreia finalmente em Portugal um dos melhores thrillers de 2017. O crítico dá-lhe 4 estrelas

Uma das melhores surpresas de 2017 é um thriller psicológico onde o jogo de enganos é sustentado por uma base realista, uma revisão inteligente do género e uma direção de crescente sufoco interior em espirais de amour fou.



Moll é uma rapariga instável, de espírito maior do que a desafogada comunidade de Jersey onde habita, cuja sede de fuga se sacia com Pascal, um recém-chegado de antecedentes desconhecidos e ares de James Dean proletário. Pascal torna-se o suspeito principal da morte de várias raparigas na ilha, as dúvidas de Moll crescem na medida do seu fascínio por ele, e o gato e o rato talvez mudem de pele.



Os protagonistas Flynn e Buckley são exemplares, e a atmosfera transmite o que as paixões sempre foram: um perigo.



Por: Pedro Marta Santos



Beast – Remoinho

De Michael Pearce

R. U. • Thriller • M14 • 107m

Com Johnny Flynn e Jessie Buckley

Classificação: 4 estrelas