Vinhos do Alentejo à prova no CCB

Chega à 11.ª edição, novamente no Centro Cultural de Belém, o evento Vinhos do Alentejo em Lisboa, uma iniciativa da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, que traz à capital as novas colheitas dos produtores – já no início da primavera, demarcando-se dos demais eventos vínicos nacionais, concentrados nos meses pós-vindimas, Outubro e Novembro.

Assim, durante os dias 5 e 6 de abril – na sexta entre as 17h30 e as 21h e no sábado das 16h às 21h – estarão presentes no CCB um total de 74 produtores, com mais de 400 vinhos em prova. Nesta 11ª edição manter-se-á o registo eletrónico dos vinhos provados para quem quiser receber mais informação sobre os mesmos. Este registo é feito através de um chip colocado nos copos, mas este ano há outra novidade: será possível comprar e encomendar os vinhos no próprio evento.



Haverá ainda dois novos espaços: o "Cantinho da Sustentabilidade", dedicado a crianças, que será um local lúdico e ao mesmo tempo educativo, onde os mais novos poderão aprender um conjunto de dicas sustentáveis que os produtores utilizam nas vinhas, podendo ainda montar e pintar caixas abrigo para morcegos, que ajudam a combater as pragas da vinha; e o "Cantinho do Alentejo", onde estarão presentes marcas gastronómicas como Sabores do Alentejo e Restaurante Alecrim, e uma exposição e venda de tradicionais capotes alentejanos.