Crítica de cinema: A Livraria

"As mulheres permanecem o centro do cinema de Coixet, mas é a personagem de Bill Nighy, como o discreto aliado de Florence, o fio de prumo de um filme cuja dedicada melancolia acaba por ganhar pontos", escreve Pedro Marta Santos

Baseando-se no romance de Penelope Fitzgerald, a catalã Isabel Coixet reduz o habitual excesso melodramático (A Vida Secreta das Palavras) para um relato contido dos esforços de Florence Green (Emily Mortimer), uma viúva de relação sentimental com a literatura e a poesia, em abrir e manter uma livraria na minúscula cidade costeira de Hardborough, Inglaterra, em 1959, contra a determinação da influente socialite local.



As mulheres permanecem o centro do cinema de Coixet, mas é a personagem de Bill Nighy, como o discreto aliado de Florence, o fio de prumo de um filme cuja dedicada melancolia acaba por ganhar pontos (embora se dispensasse a voz-off de quem mais beneficiará com a herança da protagonista).



Nota:3 estrelas



De Isabel Coixet

Espanha/Grã-Bretanha • Drama • M12 • 113m

Com Emily Mortimer e Bill Nighy