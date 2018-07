Crítica de cinema: Plano de Fuga 2: Hades

"Sequela de um dos filmes mais intragáveis dos últimos anos - em que o star power de Schwarzenegger e Stallone ainda tornava verosímil um par de cenas -, Plano de Fuga 2: Hades consegue ser arrebatadoramente pior", escreve Pedro Marta Santos

Sequela de um dos filmes mais intragáveis dos últimos anos - em que o star power de Schwarzenegger e Stallone ainda tornava verosímil um par de cenas -, Plano de Fuga 2: Hades consegue ser arrebatadoramente pior, com o rosto esticado e injectado da vedeta de Rocky e Rambo como metáfora das linhas narrativas deste nec plus ultra da pancadaria (a trilogia Os Mercenários ao menos tinha algum humor). Além disso, Dave Bautista e "the Italian Stallion" surgem numa estratégia de enganar o freguês, já que a verdadeira vedeta da fita é o chinês Huang Xiaoming, intérprete de Shu Ren, assessor na empresa de segurança de Breslin/Stallone e aprisionado no megacárcere de alta segurança Hades para exibir as proezas de karateca entre duas explosões da treta.



Nota: Meia estrela



De Steven C. Miller

EUA • Acção • M14 • 96m

Com Sylvester Stallone e Dave Bautista