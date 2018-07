Crítica de cinema: À Distância

Lorenzo Vigas

Leão de Ouro do Festival de Veneza em 2015, o primeiro arrebatado por um cineasta venezuelano (a partir de uma ideia trabalhada com Guillermo Arriaga, o argumentista de Iñarritu, e com direcção de fotografia de Sergio Armstrong, um habitué de Pablo Larraín), À Distância é uma primeira obra de serena força elíptica mas demasiados pontos opacos: Armando (o chileno com jogo minimal Alfredo Castro, de Tony Manero e O Clube) é um criador de próteses dentárias que vagueia pelas ruas de Caracas em busca de rapazes que lhe permitam masturbar-se, sem jamais tocar neles. Com um mais, Elder, cria-se um laço invisível, talvez motivado pela ausência/violência de figura paterna comum a ambos. De tanto esconder a backstory e o desenho psicológico das personagens, Vigas leva ao limite o distanciamento, inculcando-o no espectador. Não deixa, porém, de ser uma primeira obra prometedora.Nota: 3 estrelasVenezuela/MéxicoDrama • M14 • 93mCom Alfredo Castro e Luis Silva