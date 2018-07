Passeios e petiscos à beira-mar

De norte a sul do País, há passadiços, calçadões e marginais onde a vista de mar faz crescer água na boca. Fizemos uma selecção dos melhores para este Verão

Ao longo de toda a costa portuguesa há centenas de calçadões, trilhos, ciclovias e passeios marítimos perfeitos para caminhadas antes ou depois da praia. Para que nas próximas semanas, com ou sem mergulhos, aproveite o bom tempo, escolhemos os melhores percursos para que possa passear e petiscar ao pé do mar.



Ciclovia da Cidade de Viana do Castelo

O percurso mostra-nos a faceta atlântica e histórica de Viana do Castelo e só termina (e muito bem) quando se apanha o funicular que nos leva até ao Santuário de Santa Luzia. De lá vê-se o rio Lima a desaguar no imenso Atlântico, a ponte nova e a ponte antiga e, assim, Viana em toda a sua extensão. Para petiscar, sugerimos-lhe os mariscos e peixes sempre frescos da Casa Primavera e para sobremesa as bolas-de-berlim da Pastelaria Manuel Natário, imortalizado por Jorge Amado como o "Manuelzinho Natário".



Casa Primavera Taberna Soares

R. Góis Pinto, 57, Viana do Castelo

Tel. 258 821 807

12h-15h e 16h30-22h (fecha dom.)

Preço médio: €12



Pastelaria Manuel Natário

R. Manuel Espregueira, 37, Viana do Castelo

Tel. 258 822 376

9h-20h (fecha 3.ª; dom., 9h-13h30 e 15h30-20h)

Preço: €1,10

(bola-de-berlim)