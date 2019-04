Conta-me tudo... sobre sexo

Depois dos espetáculos especiais no Cinema São Jorge e no Teatro Sá da Bandeira, o evento de story-telling Conta-me Tudo está de volta para uma noite "com bolinha vermelha" – isto é, em torno da sexualidade. Fernando Alvim, Rita Camarneiro, Ricardo Blayer e Cláudia Sousa prometem histórias para maiores de 18, num espetáculo único e que não vai ser gravado, porque o que vai ser revelado não pode sair "cá para fora".

"As melhores histórias são as que são partilhadas. Histórias de alegria e de tristeza, feitos heróicos ou momentos embaraçosos. Histórias de superação ou de simples parvoíce. Histórias genuínas. Mas também histórias que, às vezes, merecem uma bolinha vermelha no canto do ecrã". É esta a premissa, de acordo com um dos criadores do projeto, Pedro Górgia, da próxima sessão Conta-me Tudo, esta sexta-feira, 5 de abril, a partir das 22h, na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, com bilhetes a €8.