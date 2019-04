Terras Sem Sombra traz The Delphi Trio a Beja

A igreja do convento de São Francisco, em Beja, recebe este sábado, 6 de abril, às 21h30, "a melhor música norte-americana, do século XIX à actualidade" na leitura muito própria do The Delphi Trio, oriundo de São Francisco, nos Estados Unidos da América – que este ano é o "país convidado" do prestigiado festival alentejano (em que todos os eventos são gratuitos) Terras sem Sombra.

O concerto do famoso agrupamento da Califórnia – que traz à igreja da pousada de Beja o espectáculo "Percursos Vitais: Trios de Pierre Jalbert e Franz Schubert" e combina como nenhum outro o mais puro classicismo da era romântica europeia a composições norte-americanas contemporâneas – é o ponto alto, mas não o único momento de relevo do fim de semana deste festival que alia a natureza, a música e o património. Pelo contrário: a tarde deste sábado é destinada a visitar, com a companhia certeira de especialistas, os chafarizes e fontanários da cidade de Beja, enquanto a manhã de domingo, 7, terá como alvo a antiga rota dos pastores, através das Canadas Reais, "auto-estradas" de gado, especialmente ovinos, que uniam o Baixo Alentejo às serras da Estrela e da Gardunha e às montanhas do interior de Espanha – a chamada transumância.

O Festival Terras sem Sombra, que constrói pontes e cria redes de diálogo, centra em 2019 atenções no tema "Sobre a Terra, sobre o Mar – Viagem e Viagens na Música (Séculos XV-XXI)", no quadro dos 550 anos do nascimento de Vasco da Gama, abrangendo todo o Alentejo, cruzando a fronteira até Espanha e atravessando o Atlântico, para trazer a América – de onde virão também, em Julho, os virtuosos músicos do Kronos Quartet, que fecham o programa, em Julho, no Castelo de Sines.