Bordalo II volta a criticar o Governo...desta vez sobre o combate aos incêndios

Obra surge num momento em que o Governo enfrenta críticas por ter demorado a acionar o MecanismoEuropeu de Proteção Civil.

O artista português Bordalo II voltou a manifestar-se, desta vez sobre a atuação do Governo no combate aos incêndios - que só este ano já queimaram mais de 172 mil hectares.

Intitulada de "Maximus Temperatus: Responsabilidade, prensença e competência mínima", a obra de arte foi partilhada nas redes sociais do autor e mostra aquilo que parece ser um sinal de trânsito queimado com a imagem de Portugal.

Depois de ter criticado por diversas vezes o Governo no que toca, por exemplo, à crise na habitação ou à demolição de barracas no bairro do Talude, em Loures, desta vez foi a vez de criticar a forma como Portugal está a lidar com a situação dos incêndios.

Esta obra surge, assim, num momento em que o Executivo de Luís Montenegro tem sido alvo de duras críticas, por ter demorado muito tempo a ativar o Mecanismo Europeu de Porteção Civil. O Chega já pediu até um debate de urgência no Parlamento com o primeiro-ministro e a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Só este ano já arderam em Portugal mais de 172 mil hectares e como consequência já morreram duas pessoas. O cenário levou o Governo a prolongar a situação de alerta até às 00h00 de terça-feira.