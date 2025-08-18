Bordalo II volta a criticar o Governo...desta vez sobre o combate aos incêndios

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Bordalo II lança crítica à forma como Governo lida com a questão dos incêndiosBordalo II/Instagram
O artista português Bordalo II voltou a manifestar-se, desta vez sobre a atuação do Governo no combate aos incêndios - que só este ano já queimaram mais de 172 mil hectares.
Intitulada de "Maximus Temperatus: Responsabilidade, prensença e competência mínima", a obra de arte foi partilhada nas redes sociais do autor e mostra aquilo que parece ser um sinal de trânsito queimado com a imagem de Portugal.
Depois de ter criticado por diversas vezes o Governo no que toca, por exemplo, à crise na habitação ou à demolição de barracas no bairro do Talude, em Loures, desta vez foi a vez de criticar a forma como Portugal está a lidar com a situação dos incêndios.
Esta obra surge, assim, num momento em que o Executivo de Luís Montenegro tem sido alvo de duras críticas, por ter demorado muito tempo a ativar o Mecanismo Europeu de Porteção Civil. O Chega já pediu até um debate de urgência no Parlamento com o primeiro-ministro e a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.
Só este ano já arderam em Portugal mais de 172 mil hectares e como consequência já morreram duas pessoas. O cenário levou o Governo a prolongar a situação de alerta até às 00h00 de terça-feira.
