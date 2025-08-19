Sábado – Pense por si

Protetor solar para pets? Saiba quando e como usar

Porque os amiguinhos de quatro patas também precisam de proteção.

19 de agosto de 2025 às 13:12
Cão precisa de protetor solar para evitar problemas de pele
Sabia que, tal como os humanos, também os cães e os gatos estão sujeitos a queimaduras solares? Sim, é verdade. E o uso de protetor solar pode ser uma medida simples, mas eficaz para garantir a saúde e o bem-estar do seu amigo de quatro patas. 

Os raios ultravioleta (UV) podem provocar queimaduras e irritações na pele tanto em cães, como em gatos, ou até mesmo cancro de pele em situações mais graves. Esta situação é ainda mais grave no caso de animais com pêlo curto, claro ou com falhas (ou até mesmo totalmente carecas, como é o caso dos gatos de raça Sphynx).

