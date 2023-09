Boca Linda, em Lisboa, celebra primeiro aniversário com chefs convidados

O restaurante Boca Linda, em Lisboa, celebra este mês o primeiro aniversário, com uma programação especial e chefs convidados. Entre showcases de cozinha, novos pratos e menus de degustação, o evento Mexican Chefs Experience tem como objetivo dar a conhecer alguns dos segredos da gastronomia tradicional mexicana.



Durante o mês de setembro, é o chef e fundador do espaço, Marco Margain, que atualmente vive no México, a assumir a cozinha do Boca Linda. O chef apresentou um novo prato que se irá manter até ao fim de setembro e, a 20 e 21, vai realizar showcases de gastronomia mexicana (€50), abertos ao público.







O chef Marco Margain marca presença no evento Mexican Chefs Experience , no restaurante Boca Linda, em Lisboa DR

Marco Margain criou ainda momentos de degustação com três (30€) ou cinco tempos (45€), que pode provar até 26 de setembro. O menu especial inclui iguarias como a memelita de sardina confitada, uma tortilha de milho com pasta de feijão preto, sardinha confitada, tomate vermelho, abacate e guarnição de legumes, e o pozole tradicional del grito, confecionado com caldo de milho com frango, porco ou misto, acompanhado de tostadas.Durante o mês de outubro, será o chef Salvador Orozco, fundador da marisqueira Mi Compa Chava, na Cidade de México, a marcar presença na cozinha do restaurante. O chef mexicano irá explorar a sua paixão por marisco, propocionando momentos de partilha à mesa.