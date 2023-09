As mais lidas GPS

O anúncio foi feito após a emissão do último episódio da segunda temporada da série, este domingo. Max Borenstein, um dos criadores, diz não ser "o final que tínhamos pensado".

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, a série da HBO que reconstrói o glorioso - e por vezes atribulado - passado dos Los Angeles Lakers, equipa de basquetebol da NBA, foi oficialmente cancelada.