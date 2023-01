Série '1899', da Netflix, cancelada após uma temporada

"É com o coração pesado que vos dizemos que 1899 não será renovada", escreveu esta segunda-feira, dia 2, Baran bo Odar, um dos responsáveis pela série, na sua conta de Instagram. "Teríamos adorado terminar esta jornada com uma segunda e uma terceira temporada, como fizemos com Dark. Mas às vezes as coisas não acontecem como planeámos. É a vida."