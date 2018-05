BE vai entregar projecto-lei no parlamento sobre rede de teatros e cine-teatros

Catarina Martins criticou o facto de terem sido feitos teatros e cine-teatros por todo o País, que muitas vezes não têm como funcionar por falta de equipas ou orçamentos.



"As pessoas vêem o que devia ser o seu direito de acesso à cultura, transformado em elefantes brancos", lamentou.



Assim, com este projecto-lei, agora ante-projecto que está a ser discutido com agentes culturais em vários pontos do país, o Bloco de Esquerda diz querer "separar o que tem de ser separado".



"Uma coisa é o financiamento às estruturas independentes de criação e produção. Outra coisa é a responsabilidade que o Estado central tem, em colaboração com as autarquias, de ter redes de equipamentos a funcionar por todo o país em condições e com qualidade", defendeu a líder do BE.



O documento dos bloquistas aponta que a adesão a esta rede deve ser voluntária, e são objectivos da rede a promoção do direito ao acesso à fruição e criação cultural de toda a população em todo o território, bem como a promoção do cinema e da criação artística no domínio das artes performativas.



Também é meta a valorização e qualificação das artes no panorama nacional e a cooperação institucional entre a administração central e local, de forma a promover a articulação entre teatros e cine-teatros.



A correção de assimetrias regionais, a descentralização de recursos, o planeamento e a racionalização dos investimentos públicos, a promoção do profissionalismo nas práticas e técnicas das artes performativas e, por fim, o apoio à internacionalização da criação artística nacional e a inclusão dos teatros e cine-teatros nacionais em redes de circulação internacionais, são outros dos objectivos.



O documento que está a ser elaborado pelo BE enumera requisitos ao nível de recursos humanos, bem como relativos às instalações e equipamento, e à autonomia de programação e gestão dos diferentes teatros e cine-teatros.



Já o ponto 18 deste ante-projecto é dedicado aos requisitos à garantia do acesso público, lendo-se que o teatro ou cine-teatro terá de ter uma actividade de programação artística regular aberta ao público.



Quanto ao preço dos bilhetes, os bloquistas defendem que seja fixado pela entidade que tutela o equipamento sob proposta da direcção do teatro ou cine-teatro, devendo obedecer a uma lógica de serviço público e de promoção da acessibilidade das artes.



O BE também defende que o sistema de registo de espectadores deve proporcionar um conhecimento dos públicos do teatro ou cine-teatro.



"A formação da Rede de Teatros e Cine-teatros Portugueses é um passo essencial no reconhecimento do papel fundamental dos equipamentos de cultura para o desenvolvimento integrado do país. É ainda um instrumento fundamental na clarificação das responsabilidades do Ministério da Cultura no combate e correcção das assimetrias regionais", lê-se no documento.

