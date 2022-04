Banksy: Genius or Vandal? na Alfândega do Porto

Inaugura esta quarta feira, 20 de abril, e permanece patente ao público da Alfândega do Porto até, 4 de setembro, a exposição Banksy: Genius or Vandal?, com cerca de 70 trabalhos ditos originais do artista urbano Banksy, famoso por focar questões políticas, culturais e éticas e de satirizar o mundo da arte em obras efémeras.