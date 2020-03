Bacalhau, batatas e bechamel: os três Bs a que chamo Piscina

A lista de pratos que não cumprem promessas é maior do que seria desejável. Uma grelha cheia de lagartinhos são pedaços de porco cheios de gordura, não são um réptil pequenino; demasiadas vezes pedi rancho e não me apareceu uma data de cantores vestidos de quem trabalhou no campo no século passado, a tocar bombo e adufe. Nem toquemos na desilusão que é ver miminhos de vitela no menu e não aparecer um desses bichinhos para lhe darmos festinhas e abracinhos.

É um problema que não se põe no caso da piscina, um prato que é o que diz ser: uma piscina de molho bechamel no meio de um puré de batata com bacalhau. É pelo menos a minha definição de piscina.





piscina Foto: Tiago Pais

Nada disto consta de livros de receitas tradicionais. Quando era miúda ficava entusiasmada com a sexta-feira, não tanto pelo avizinhar do fim de semana, mas porque havia grandes hipóteses de haver desta piscina no refeitório. Na minha escola, era o prato que nos punha a comer contentes e sem reclamações — uma miragem se comparada com possibilidade de peixe assado.

Fazia-se, tanto quanto sei, ali e em mais lado nenhum. Na minha cabeça inocente era até uma receita festiva e o grande murro no estômago chegou quando, há uns dias, ao tentar espremer uma receita da memória que tenho daquelas travessas, percebo que isto é a massa de um pastel de bacalhau pelintra, com um molho gordinho para escorregar melhor (para não agigantar a minha desilusão, abstive-me que frisar mentalmente que um bechamel é farinha, manteiga e leite). Estas conclusões justificam que em dias especiais pusessem uns camarões na nadar na piscina.

A mundanidade dos ingredientes não manchou o teste da passagem do tempo. Continua a ser a comida de conforto de que me lembro e de que tinha saudades, e percebo melhor o porquê de todas aquelas travessas estarem limpas no final do almoço: é fácil de comer, os sabores são simples. Devia ser este o ex-líbris da comida para garotos, muito à frente da massa com salsichas. Para adultos, pode soar a um puré monocórdico, mas como resulta num pratinho tão calmo, facilmente se junta numa cebola picada com salsa ou uns pickles e saímos dos desenhos animados em direção ao filme para adultos.

Não se fique com a impressão de que, na sua versão mais infantil, a piscina é um terreno para todas as liberdades. Há inclusivé um protocolo necessário sob pena de arruinar barbaramente a piscina. A capa de pão ralado sobre o molho bechamel deve ter tratada com toda a devoção — é a raridade no meio da travessa por que todos vão lutar. Portanto, tira-se uma colherada de puré e rega-se com outra de molho, sem destruir a integridade da capinha. Quando toda a mesa tiver estes dois elementos no prato, toda a gente deve conversar e decidir quem são os maiores merecedores da capinha e em que proporções. Se é para abordarem esta travessa de uma maneira que não esta, é melhor não o fazerem. Ou nunca me digam o que o fizeram.

prato de piscina



Ingredientes (2 pessoas):

4 batatas médias

2 postas pequenas de bacalhau

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de amido de milho

400 ml de leite

Noz moscada

Pimenta preta

Pão ralado





Preparação:

Cozem-se as batatas para puré e as postas de bacalhau. Depois de cozidos, deitam-se os pedaços de bacalhau num pano, sem espinhas nem pele; espreme-se o excesso de água e, com o pano fechado, bate-se com uma colher de pau no bacalhau para o desfiar — até ficar em fiapos.

Faz-se o puré de batata até atingir uma consistência firme mas cremosa (pode adicionar-se algum leite e manteiga para atingir essa consistência). Tempera-se com sal, pimenta e noz moscada. Adiciona-se o bacalhau e envolve-se até atingir uma mistura homogénea.

Para preparar o bechamel, derrete-se a manteiga em lume baixo, junta-se o amido de milho e mexe-se até absorver toda a gordura. A pouco e pouco junta-se o leite, sempre mexendo com uma vara de arames para desfazer os grumos. Depois de juntar todo o leite, cozinha-se em lume brando até ficar espesso, mas ainda líquido. Tempera-se com sal, pimenta e noz moscada.

Numa travessa, coloca-se o puré revestindo as paredes desse prato — deixa-se um buraco (espaçoso) no meio onde se deita depois o bechamel. Polvilha-se toda a superfície com pão ralado e leva-se ao forno para dourar.