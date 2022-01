Ator e comediante Bob Saget encontrado morto aos 65 anos

As mais lidas GPS

O protagonista de "Que Família!" e voz off de "Foi Assim que Aconteceu" foi encontrado sem vida num quarto de hotel. Estava em digressão com o seu espetáculo de stand-up.

Bob Saget, o pai da popular série Que Família!, foi encontrado morto, no domingo, num quarto de hotel. O comediante tinha 65 anos e, segundo as autoridades, não foram encontrados sinais de violência ou droga, mas as causas da morte só serão reveladas depois da autópsia.