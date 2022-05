Nova obra do espanhol Eugenio Ampudia no Panteão Nacional

Eugenio Ampudia, nascido em 1958 em Valladolid, é um dos mais consagrados artistas da atualidade, tendo sido premiado na feira de arte ARCO, de Madrid, em 2008 e 2018, e muito aclamado em 2020 com Concerto do Bioceno, uma surpreendente instalação simbólica de plantas no histórico Teatro do Liceu de Barcelona.