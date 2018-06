Crítica de música: Tranquility Base Hotel and Casino, dos Arctic Monkeys

Tranquility Base Hotel and Casino, o novo álbum dos Arctic Monkeys e segundo Filipe Lamelas são "os novos camaleões do rock britânico"

Já não há dúvidas de que os Arctic Monkeys são os novos camaleões do rock britânico: começaram a carreira com uma simplicidade quase adolescente (sobretudo em Whatever People Say I Am, Favourite Worst Nightmare e That's What I'm Not), assente no rock de garagem, na peculiaridade das interpretações de Alex Turner e no carácter directo e realista das letras, mas ao terceiro disco (Humbug) o seu som já tinha mudado para uma espécie de "rock do deserto" (muito graças ao produtor, Josh Homme). E, se houvesse incertezas quanto à sua capacidade de transformação, o quinto álbum (AM) surpreendeu, com uma atmosfera a remeter para o hip-hop.



Com Tranquility Base Hotel and Casino, o sexto disco da carreira, os outrora meninos de Sheffield vão mais longe: o álbum é uma metamorfose completa dos Arctic Monkeys, como se o grupo se dedicasse exclusivamente a destruir qualquer ideia pré-concebida acerca de si mesmo. No que à dimensão lírica diz respeito, qualquer elemento de realismo ou imediatismo foi suprimido e substituído por abstracções, quase surreais, cujo tema recorrente é a tecnologia e a ficção científica.



O grande choque é, no entanto, o som, a milhas dos Arctic Monkeys que conhecemos e influenciado pelo jazz, aproximando-se de um lounge pop dominado pelo piano e focado na criação de ambientes. Apesar da voz reconhecível de Turner, Tranquility Base Hotel and Casino soa à banda sonora de um encontro num bar de hotel, entalado entre Scott Walker e Serge Gainsbourg, e na companhia de um Kubrick às voltas com 2001: Odisseia no Espaço.



Nota: 3 estrelas e meia



Arctic Monkeys

Lounge pop

Ed. Domino

€15,90