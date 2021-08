Ghost of Tsushima: voltar onde fomos felizes

Há cerca de um ano, Ghost Of Tsushima chegou à PlayStation 4 com a estrelinha de jogo que dá algum alento aos últimos anos de uma consola que está no mercado há algum tempo. Tinha a estrelinha, cumpriu e levou todas as medalhas, tornando-se um dos exclusivos da PlayStation mais bem-sucedidos dos últimos anos. Ghost Of Tsushima está para a PlayStation 4 como The Last Of Us esteve para a PlayStation 3.