Antiquários do passado, do presente e do futuro

O antiquariato já não é o que era. A SÁBADO visitou algumas lojas e claro que encontrou antiguidades, mas também cerâmica e mobiliário modernistas, arte contemporânea e joalharia do século XX

Em Lisboa, concentram-se na Rua de São Bento, Príncipe Real, Baixa e Chiado. No Porto, estão mais espalhados. Em comum entre eles, o cuidado na preservação e divulgação de património móvel. Quem são? Antiquários - que vendem mais do que antiguidades.



A Norte

Começaram todos com 20 e poucos anos, movidos pela paixão, cada qual seguindo o seu caminho e áreas de especialização. Jorge, por exemplo, seguiu as pisadas do pai Ilídio, que já está no ramo há 70 anos. "Como nasci no meio disto, sempre gostei e lidei com este tipo de coisas."



Aos 21 começou a trabalhar por conta própria e hoje, com 46, tem uma loja em Viana do Castelo onde se dedica às temáticas da expansão portuguesa no mundo, com mercadorias dos séculos XVI e XVII ou arte da alta época dos séculos XIII e XIV.



O que compra, diz, tem de ser de qualidade excecional e é alvo de uma peritagem cuidada para contornar falsificações. Para isso, o estudo e a sensibilidade são essenciais. "O conhecimento adquire-se todos os dias pesquisando a história das peças, visitando museus, lendo livros. A grande formação de um antiquário dá-se ao longo dos anos."



Sobre o mercado, refere a crise de 2008 como um grande ponto de viragem: "Resistiram os que estão mais bem inseridos e com melhor qualidade", ou seja, "hoje há menos risco na compra". Mesmo assim, é importante pedir referências sobre a quem se compra uma peça, adverte Jorge. "Este é um meio pequeno, todos se conhecem."



O contacto pessoal é, aliás, um dos fatores-chave para o sucesso. "Felizmente tenho clientes que também se tornaram amigos", refere João Moura Martins. A loja que mantém há 27 anos na zona da Boavista, no Porto, é um espaço onde convergem peças de origem nórdica, germânica, britânica e francesa do século XX. A opção por esta temática defende-a por uma questão de gosto.



"Na altura em que comecei pouca gente se dedicava a esta época e desde cedo que tive coisas mais contemporâneas." Algumas delas são raridades, como móveis feitos a partir de pau-santo e outras curiosidades como um aparelho antigo para avaliar o estrabismo. Um outro detalhe peculiar refere-se à produção de peças de assinatura de arquiteto.



Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 10 de Janeiro de 2019.