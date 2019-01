Exposição documenta a Terra depois dos dinossauros e a vivência dos primeiros seres humanos - um testemunho hiper-realista da pré-História.

Recuemos cerca de 65 milhões de anos: uma catástrofe natural extingue a maior parte da vida na Terra, incluindo os dinossauros, precipitando uma época de severas condições climáticas conhecida como a Idade do Gelo. Segue-se o aparecimento de uma estranha fauna, ainda hoje mantida viva na memória colectiva através de numerosas histórias desse período tão intrigante.



É esta viagem no tempo, para lá dos primórdios da raça humana, o que propõe Gigantes da Idade do Gelo e a Evolução Humana, a mais recente exposição sediada na Cordoaria Nacional, na R. Junqueira, em Lisboa. Num espaço com mais de 2.000 metros quadrados, a equipa responsável por O Mundo dos Dinossauros (outra exposição da Cordoaria) utiliza figuras hiper-realistas em tamanho real para partir do ponto onde ficara, contando a história da Terra desde a sua época mais quente até ao pólo oposto, a titular Idade do Gelo.



Inserida no mesmo espaço, A Evolução Humana, por sua vez, acompanha o desenvolvimento dos primeiros hominídeos, à medida que se vão modernizando, lado a lado com estes animais pré-históricos, com os quais conviveram durante a maior parte da sua existência: precedendo o aparecimento do ser humano em vários milhões de anos, estes seres só se extinguiram há cerca de 12 mil.



Especialmente indicada para os mais novos, numa actividade adequada para toda a família, a instalação inclui, além dos modelos concebidos à luz das mais recentes técnicas de recriação - entre eles, mamutes, moas (aves pré-históricas) e tigres-dentes-de-sabre, distribuídos pelos vários continentes que habitaram -, fósseis, linhas do tempo e réplicas de utensílios e artefactos que ajudam a reconstituir a vivência e o ambiente da altura.



Patente até 10 de Março do próximo ano, a exposição pode ser visitada de segunda a sexta, das 10h às 18h, sábados, domingos e feriados até às 20h. A entrada custa €8 para crianças e €11 para adultos.