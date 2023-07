Amadora celebra 44 anos com concertos, dança, exposições e livros

Ana Moura, Ana Bacalhau e Dino d'Santiago vão atuar na festa com que a cidade da Amadora, no distrito de Lisboa, vai assinalar os seus 44 anos, em setembro, anunciou esta sexta-feira a autarquia.



Entre 7 e 17 setembro, a cidade vai assinalar o seu aniversário com música, dança, exposições, desporto e uma festa do livro.





Em comunicado, o município da Amadora apresenta Dino d' Santiago como a "figura de proa" do cartaz musical da "Amadora em Festa".O músico português de origem cabo-verdiana vai atuar ao ar livre, no Parque Central, no dia 9 de setembro, às 21h30, antecedido pelo rapper e cantor Papillon.No dia 10, sobem ao palco Ana Bacalhau e Ana Moura e, em 15 de setembro, o artista luso-cabo-verdiano EU.CLIDES, vencedor do Prémio José Afonso 2022, dará um espetáculo no Cineteatro D. João V.A música tradicional portuguesa marcará presença na 44.ª edição do Dia do Alentejo (dia 9), na 9.ª edição do Festival de Folclore (16) e no 37.º Festival de Bandas Filarmónicas (17), iniciativas incluídas nas festas da cidade.O Desfile de Fanfarras de Bombeiros realiza-se no dia 10 de setembro e o Anfiteatro do Parque Central acolhe o 6.º Encontro de Concertinas no dia 16.O espetáculo de dança Romeu & Julieta, do Quorum Ballet, poderá ser apreciado em 07 de setembro, no Espaço Fernando Relvas.A exposição "Bual, a íntima partícula de um poeta" será inaugurada em 07 de setembro, na Galeria Municipal Artur Bual, e a Casa Roque acolherá a mostra "As mulheres da minha vida: Roque Gameiro no Feminino" a partir do dia 14.De 5a 16 de setembro, o projeto "Conversas na Rua" marcará a paisagem urbana da Amadora com trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros.De 8 a 10 de setembro realizar-se-á a 8.ª edição da Festa do Livro, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, com várias atividades associadas (debates, 'workshops' e um jantar literário).O município dá também espaço ao desporto, com o Torneio de Ténis Cidade da Amadora (9 e 10), o 33.º Passeio de Cicloturismo (10), o VitalSport Decathlon (16 e 17) e o Laser Run Portugal Tour Amadora (17).Durante todo o mês de setembro, o programa Amadora Ativa disponibilizará diversas atividades físicas abertas à comunidade em jardins e espaços públicos da cidade.No dia 11 de setembro, data do aniversário da cidade, haverá hastear da bandeira e sessão solene no exterior dos Paços do Concelho.