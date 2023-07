Nunca mais é sábado: do Zigurfest a Amália, 5 ideias para o seu fim de semana

1. Até domingo, 30 de julho, a freguesia da Comenda, em Gavião (Portalegre), acolhe o festival Beat Fest. O evento começa esta sexta-feira, 28, com atuações de artistas nacionais como Domingues e Bárbara Tinoco. No sábado, 29, sobem a palco Treyce e Piruka, e no dia seguinte não perca os concertos de Visco, X-Tense e Veigh. Os bilhetes diários custam €8.



2. A edição deste ano do Zigurfest vai percorrer vários espaços da cidade de Lamego, com workshops, concertos e conversas de entrada livre. Esta sexta-feira, 28, na Rua da Olaria, sobe a palco a artista portuense Azia, que vai apresentar o primeiro álbum Causa Torpe. No sábado, 29, pode participar em dois workshops, guiados pelo rapper e produtor Cálculo, no Parque Biológico da Serra das Meadas e no Centro Cívico. O festival termina com o concerto do artista Silvestre, no Museu de Lamego à 1h.





Zigurfest Pedro Jafuno

3. A exposição Bem-vinda Sejas, Amália vai poder ser vista no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, a partir desta sexta-feira, 28, e até 27 de agosto. Produzida pela Fundação Amália Rodrigues e pela UAU, em parceria com o Museu Nacional do Teatro e da Dança, a mostra pretende dar a conhecer vários aspetos da vida da fadista, que marcou para sempre a cultura portuguesa. Às quintas e sextas-feiras, pode assistir também aos concertos Tasting Fado, onde a fadista Mel irá cantar alguns dos fados mais famosos de Amália Rodrigues. O preço do bilhete varia entre €10 e €15, consoante os extras.



4. O festival Jazz em Agosto vai decorrer nos auditórios e jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, até 6 de agosto. Esta sexta-feira, às 21h30, pode assistir à estreia mundial do sexteto Trance Map +, composto pelos músicos Evan Parker, Matthew Wright, Pat Thomas, Toma Gouband, Hannah Marshall e Peter Evans. Para sábado, 29, está marcado o concerto de Susana Santos Silva, às 18h30. O projeto musical mais recente da artista chama-se All the Birds and a Telephone Ringing e é inspirado no compositor norte-americano John Cage. Pode consultar a programação completa no site.





Susana Santos Silva Aloísio Brito

5. A exposição Plurais do Branco reúne cerca de 60 trabalhos do artista português João Moniz e vai estar patente no Centro Cultural de Cascais, a partir de este sábado, 29 de julho. A mostra está inserida na programação do Bairro dos Museus, organizada pela Câmara Municipal de Cascais, e pode ser visitada até 17 outubro. Tal como o próprio nome indica, o fio condutor das obras parte de uma superfície branca, à qual João Moniz adiciona diferentes texturas e traços geométricos. O bilhete custa €5 e permite acesso a todas as exposições patentes no Centro Cultural de Cascais.