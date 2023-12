Altis Grand Hotel: há 50 anos sob cinco estrelas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Vamos diretos ao assunto, sem curvas: no epicentro do díptico negócios e luxo, junto à Avenida da Liberdade, mais exatamente na Rua Castilho, será fácil, dirão os inimigos, ser um hotel de ocupação máxima. A esse facilitismo o Altis responde com elegância: quantos hotéis com o perfil de Conference & Business Hotel saberiam conjugar a exigência a que esse perfil obriga com o conforto e até o ambiente de butique-hotel em cada um dos seus 295 quartos, incluindo quartos deluxe e suítes? O Altis Grand Hotel consegue.