Sem carteira, só pulseira: hotéis com tudo incluído

Esqueça a carteira (ela também precisa de uma pausa e já fez o trabalho antes). Esqueça os horários, a irritação de procurar estacionamento junto à praia e as tentativas frustradas de marcar mesa num restaurante. Ah, esqueça também o relógio. No braço, basta a pulseira que lhe deram no check-in. Soa bem? Claro que sim. Este é um hotel com tudo incluído. Vista umas roupas leves e vá gozar o verão.

Portugal é, sem sombra de dúvidas, um dos lugares mais extraordinários do mundo para desfrutar deste conceito. E se o modelo específico for o do Pestana Hotel Group, melhor ainda. A privacidade, a descontração e o conforto são exemplares, tudo em forte ligação com as paisagens e as culturas locais. É que, ao contrário de outros sítios, os all inclusive Pestana convivem com a riqueza que os rodeia. Quer algumas sugestões? No Algarve e no arquipélago da Madeira, há lugares incríveis.

Conheça as ofertas do Pestana Hotel Group para hotéis com tudo incluído.

Pestana Delfim

Hotel com tudo incluído em Alvor

O acesso à belíssima Praia dos Três Irmãos é direto e Alvor fica a dez minutos. A histórica vila é um pequeno tesouro algarvio, bem preservada, abençoada por uma ria que é reserva natural. Entre estas preciosidades e a tranquilidade do Pestana Delfim, o equilíbrio é perfeito. Os quartos – com vista para o oceano ou para os refrescantes jardins – foram todos renovados recentemente. Alguns são comunicantes, para estadias em família. A piscina principal (há mais duas) é fabulosa: um enorme círculo com uma ilha ao centro e boa sombra. Gastronomicamente, a diversidade está garantida: o restaurante Atlantic Gardens, notório pelos jantares temáticos; o Luigi, que celebra a cozinha italiana; e lá ao lado, no vizinho Pestana Alvor Praia, o Sul, com pratos algarvios – sim, este all inclusive estende-se a outro hotel. Junte-se o Kids Club para manter a miudagem bem-disposta, e está mesmo tudo incluído.

Pestana Porto Santo

Resort com tudo incluído no Porto Santo

Em 2022, os World Travel Awards, os “óscares” do turismo, deram ao Pestana Porto Santo o galardão de Europe’s Leading All-Inclusive Resort. Não é para menos, nem pensar. A localização é impagável: Porto Santo continua a ser considerada a melhor praia de Portugal – são nove quilómetros de areia dourada e água quente, a dois passos do resort, ao qual tem ligação direta. As duas enormes piscinas estão rodeadas por mais de 30 mil metros quadrados de jardim. Todas as facilidades que se possa desejar existem aqui, de ginásios a salas de jogos e várias escolhas gastronómicas – aliás, e melhor ainda, os hóspedes do Pestana Porto Santo também podem usufruir de todas as facilidades do Pestana Colombos, mesmo ao lado. E, para umas férias realmente distintas, o melhor é reservar uma pool villa, que tem piscina privada.

Pestana Colombos

Hotel com tudo incluído no Porto Santo

O charme Pestana no Porto Santo estende-se ao Pestana Colombos, um resort também difícil de recusar. Mais de metade dos quartos e suites tem vista para o oceano, para além das pool villas com piscina privada. A oferta inclui mesmo tudo: refeições, bebidas, Kids Club e acesso exclusivo à praia, logo em frente. Tem vários restaurantes, de buffet e temáticos, com gastronomia regional, mediterrânica, italiana e japonesa – e estas e as outras facilidades são partilhadas com o vizinho Pestana Porto Santo, a que os hóspedes de ambos podem aceder. As noites bem passadas acontecem no Sunset Bar e no Piano Bar Nau. A ilha merece ser descoberta em belas caminhadas e pela sua história: Cristóvão Colombo viveu aqui – visite a casa-museu!

Pestana Royal

Hotel com tudo incluído no Funchal

Bem perto da capital madeirense e a minutos do deslumbrante caminho pedestre à beira-mar que leva até Câmara de Lobos, o Pestana Royal está mesmo por cima da Praia Formosa, a que se acede com conforto por um elevador exclusivo do hotel. Aqui, a descontração é absoluta, entre as duas piscinas exteriores e a interior, aquecida, que pertence ao spa com três salas de tratamento e massagem. Todas as refeições e bebidas estão incluídas, para apreciar nos quatro restaurantes, nos dois bares e nas esplanadas. O Pestana Royal faz ponto de honra na tranquilidade oferecida. Para diversão urbana, o Funchal fica só a dez minutos de carro.

Pestana Ocean Bay

Hotel com tudo incluído junto ao mar, no Funchal

O Pestana Ocean Bay está em frente à Praia Formosa, e todos os quartos, todos mesmo!, têm vista para o Atlântico. Piscinas, saunas, salas de exercício, o impecável buffet do Restaurante Arlequim, o bar da piscina, a sala de bilhares: nada falha neste hotel que contempla tudo. A oeste, a paisagem magnífica é a da encosta do cabo Girão. É a Madeira impecável.

Este conteúdo foi produzido integralmente pelo Pestana Hotel Group