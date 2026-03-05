Sábado – Pense por si

Aguiar-Branco afirma que Lobo Antunes revolucionou a literatura nacional

José Pedro Aguiar-Branco deixa depois uma mensagem de "sentidas condolências" à família e amigos do escritor.

Lusa 05 de março de 2026 às 11:12
Aguiar-Branco sobre a influência de Lobo Antunes na literatura portuguesa
Aguiar-Branco sobre a influência de Lobo Antunes na literatura portuguesa Marco Alves/Sábado

O presidente da Assembleia da República manifestou esta quinta-feira profundo pesar pela e médico António Lobo Antunes, considerando que revolucionou a literatura nacional e que deixa uma obra extensa premiada em Portugal e no estrangeiro.

António Lobo Antunes, um dos maiores nomes da literatura portuguesa desde a segunda metade do século XX, morreu aos 83 anos.

Numa mensagem publicada na página da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco manifesta "profundo pesar pela morte de António Lobo Antunes".

"Escritor e médico psiquiatra, revolucionou a literatura nacional. Deixa uma obra extensa, premiada em Portugal e no estrangeiro", escreve o presidente do parlamento.

José Pedro Aguiar-Branco deixa depois uma mensagem de "sentidas condolências" à família e amigos do escritor.

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, em 01 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, tendo-se especializado em Psiquiatria, que mais tarde exerceu no Hospital Miguel Bombarda. Optou pela escrita a tempo inteiro em 1985, para combater a depressão que dizia ser comum a todas as pessoas.

A República Portuguesa condecorou o autor do "Memória de Elefante" com o Grande Colar da Ordem de Sant'Iago da Espada, em 2004 e, em 2019, com a Ordem da Liberdade. França deu-lhe o grau de "Commandeur" da Ordem das Artes e das Letras, em 2008. Foi Prémio Camões em 2007.

