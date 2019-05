A revista Máxima leva a beleza às cavalariças do Pestana Palace

A segunda edição levou, no ano passado, cerca de cinco mil pessoas ao Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa; este ano, o Máxima Beauty Summit não está menos ambicioso. O local escolhido são as antigas cavalariças do hotel Pestana Palace em Lisboa e aí se vão conhecer novidades das marcas de beleza, testar novos produtos, assistir a tutoriais e a conferências e conversas dedicadas ao tema.Na sexta-feira, 10 de maio, as portas abrem às 17h30 e, no sábado, o programa começa pela manhã, às 10h (o encerramento é às 20h30). Para entrar basta apresentar a edição em papel da Máxima ou comprar a sua edição digital à entrada do evento. Em troca, cada participante terá um saco com produtos selecionados pela revista (entregue apenas às mulheres com mais de 16 anos) e acesso a conversas com, entre outros, a nutricionista Cátia Costa, a personal trainer Sofia Veiga, da especialista em sono Dulce Neutel, da naturopata e especialista em saúde feminina Diana Patrício, ou com atrizes como Fernanda Serrano, Sara Matos, Anabela Teixeira e Helena Isabel, a apresentadora Maria Cerqueira Gomes, as jornalistas Susana Chaves e Andreia Vale, Lara Afonso ou a maquilhadora Cristina Gomes.Além dos painéis dedicados a lifestyle, bem-estar ou estética dentária, estão marcadas aulas de penteados para festivais (sábado 11, às 17h30) ou de maquilhagem com a marca espanhola Beter Elite (sábado 11, às 17h)