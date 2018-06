A Pop Art volta ao Colombo

É num espaço idealizado pela dupla de arquitectos Diogo Aguiar e João Jesus que se apresenta, na praça central do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, até 23 de Setembro, Roy Lichtenstein e a Pop Art, uma retrospectiva com 41 obras do pioneiro da fusão entre a banda desenhada e as artes visuais. Esta abordagem deu-lhe um lugar de destaque nas vanguardas norte-americanas da década de 1960, a par com Andy Warhol - que já foi objecto de outra exposição do projecto A Arte Chegou ao Colombo, que pretende divulgar grandes mestres a um público abrangente. Incluindo trabalhos até 1997, ano da morte de Lichtenstein, a mostra (com curadoria da portuguesa Rueffa) divide-se em quatro secções, organizadas cronologicamente: Pop, Paisagens, Homenagens e Cartazes.Pç Central C. c. Colombo, Lisboa Até 23/9 • 10h-24h (não fecha)