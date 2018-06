Jângal: Uma peça de outra dimensão

Jângal

Teatro Municipal São Luiz, Lisboa

De 26/6 a 1/7 • 3.ª a sáb., 21h • Dom., 17h30

€12 a €15

Uma palavra portuguesa, derivada do sânscrito e caída em desuso, mas foneticamente próxima da sua versão anglo-saxónica - jângal, que significa "selva" - está na base (e no título) do novo espectáculo do Teatro Praga, em estreia na terça, 26 de Junho, no São Luiz, em Lisboa.Não se pense, porém, que é uma selva como as outras, as dos leões ou sequer as de pedra, que é como chamam às cidades. É, antes (e porque a inspiração vem da teoria dos objectos do filósofo austríaco Alexius Meinong, que discorre sobre até que ponto os seres mitológicos são reais), "um universo que não existe", como explica Pedro Penim, que assina o texto em parceria com José Maria Vieira Mendes e André Teodósio, que também integra o elenco, ao lado de Cláudia Jardim, Jenny Larue, Joana Barrios, João Abreu e Gisela João, "fadista solar, leve e contemporânea", que sempre recusou o negrume do fado, a dar o contributo musical (prolongado na electrónica original de Violet) indispensável nos espectáculos dos autores de Zululuzu ou Tropa-Fandanga."Talvez seja o nosso espectáculo mais experimental, mais livre, por lidar com entidades e não só com humanos, mas tem um lado concreto, uma visão catastrofista do mundo e a noção de vivermos uma solidão partilhada num lugar estragado", acrescenta Penim, sublinhando que, por não ser da ordem do real, o universo de Jângal "é de outra dimensão, uma espécie de Internet", onde cabe tudo, a língua inglesa reina (como na peça, legendada em português) e é só fazer scroll para mudar de tema e personagem - seja um golfinho cor-de-rosa ou um jardim falante.