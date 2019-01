A pegada de Tacita Dean no Porto

Tacita Dean regressa a Serralves com Boots (2002) e o seu mais recente projeto fílmico, Antigone (2018) - a ver de 29 de janeiro a 5 de maio

É o regresso de uma das artistas mais importantes da atualidade a Serralves, casa que a recebeu individualmente em 2002 e, em coletiva, em 2004.



Quinze anos depois, a britânica Tacita Dean volta à programação do museu com uma exposição em nome próprio, onde os conceitos de tempo, memória e espaço se renovam como marca perene da sua obra contemplativa e reflexiva, meticulosamente registada em 16 mm.



Um dos grandes destaques da exposição será o projeto fílmico Antigone, estreado na primavera de 2018 na Royal Academy of Arts, em Londres, no contexto de uma colaboração com as também londrinas National e National Portrait Gallery. Com cerca de uma hora, a obra é fruto de uma ideia com mais de 20 anos, nascida numa residência artística em Delfos, na Grécia.



Evocando a figura mítica de Antígona - que é também o nome da sua irmã mais velha - Dean lança um olhar sobre a atualidade e as marcas deixadas pela humanidade, onde a noção de cegueira se move entre o mitológico e o real.



A exposição incluirá ainda trabalhos de grande escala da artista de 54 anos, como os desenhos de paisagens a giz sobre ardósia, e o filme Boots (2002), da coleção de Serralves.



Tacita Dean

Museu de Serralves, Porto

De 29/1 a 5/5 • 2ª a 6ª, 10h-18h • Sáb. dom., fer., 10h-19h • 12€