Crítica de Exposições: Las Golondrinas de Maya Saravia

Há aqui pinturas que são esquemas de dança (kuduro ou funk carioca) e outras que desenham os percursos de escravos sob o Império Britânico. A cave é uma sala de dança: cultura, identidade, melancolia.



Crítica de Carlos Vidal: 4 estrelas e meia



Galeria Balcony, Lisboa

Até 21/2 • 3ª a sáb., 14h-19h30

Grátis

É uma das mais interessantes exposições do ano. Vi-a, com a autora e o comissário (Sérgio Fazenda), depois de já ter feito um balanço de 2018. Ano de clássicos (Snow ou Biberstein) - mas Saravia tem aqui de ser citada pela força política e melancólica da sua exposição, e porque as suas individuais e coletivas de registo são já deste século - um tempo estranho, de encontros, desencontros e memórias, de rememoração crítica do passado negro da escravatura.Saravia fala-nos das danças estrangeiras que observa nas ruas e nos bares "para não esquecer". A miscigenação não esconde as migrações e a recusa de hospitalidade dos poderosos. Dançar, todos dançamos, mas nem todos tivemos a experiência da escravatura, do tráfico, do oceano atravessado como mercadoria.