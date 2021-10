A nova trotinete robusta para andar por Lisboa, Cascais e Faro

Chegou a “Volvo das trotinetes”, diretamente dos laboratórios de engenharia do MIT para as ruas de Lisboa, Cascais e Faro

Quando a febre das trotinetes atingiu Lisboa, no outono de 2018, fiz o que me competia: descarreguei uma app, saquei do cartão de crédito e andei na primeira que me apareceu pela frente para poder descrever aos leitores a experiência de guiar uma trotinete elétrica pelas ruas esburacadas da capital.