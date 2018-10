Crítica de cinema: Zoe

"É pena que a coerência da tese - todos temos alma, mesmos os não humanos - seja sobrecarregada pelo melodramatismo do clímax", escreve Pedro Marta Santos

Doremus é um californiano de 35 anos cuja obra já prolífica é um espelho das interrogações amorosas dos millennials: como encontrar e, sobretudo, preservar o amor num mundo de infinitas solicitações? Like Crazy e Breathe In são os seus melhores trabalhos, de um pessimismo inevitável. Mas, ultimamente, o realizador tem cedido a algum sentimentalismo em cenário de antecipação científica: depois de Equals, é agora o caso de Zoe, uma rapariga sintética - Léa Seydoux com as necessárias matizes, entre o gelo e a doçura -, munida de inteligência artificial pioneira, que levará o seu criador, Cole (McGregor) ao limite da perplexidade amorosa.



É pena que a coerência da tese - todos temos alma, mesmos os não humanos - seja sobrecarregada pelo melodramatismo do clímax.



Nota: 2 estrelas e meia



De Drake Doremus

EUA • Ficção científica • M14 • 104m

Com Ewan McGregor e Léa Seydoux