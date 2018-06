A América negra de Martine Syms, em Serralves

O pensamento racial e de género é um tema recorrente na obra de Martine Syms, que inaugura no Porto "Lessons I-CLXXX". São vídeos de 30 segundos, que espelham a vida dos negros da América

Coleccionou vídeos desde 2014, de fontes tão desconexas como a própria estrutura desta exposição. Partindo de excertos do YouTube, de programas de televisão dos anos 80 e de filmagens pessoais, todos com 30 segundos e reproduzidos mediante um algoritmo aleatório, a norte-americana Martine Syms redigiu um poema incompleto, contado como uma epopeia, que agrega as tradições da cultura negra americana e que discorre sobre as suas lições e a maneira como elas estão enraizadas no viver da América.



Para este projecto - que acaba de chegar ao Museu de Serralves, no Porto, onde permanece até ao fim de Setembro -, a artista de 30 anos, de Los Angeles, inspirou-se na obra do poeta Kevin Young The Grey Album: On the Blackness of Blackness, que aborda "os cinzentos da história" e da sociedade americana através de uma crítica cultural e musical abrangente, onde estão bem presentes o gospel, o funk, o soul, o jazz e o freestyle, A acompanhar a sua instalação de vídeos estão as palavras Lightly, Slightly, Politely, pintadas numa parede branca - na gíria do bairro de Harlem significa "algo feito na perfeição" (de acordo com Zora Neale, Glossary of Harlem Slang).



Com estes elementos, mais do que exibir uma representação do contributo da cultura negra na formação da identidade nacional americana, Martine Syms pretende reflectir acerca das pressões impostas sobre essa mesma cultura, em especial sobre as mulheres, através de testemunhos entrecruzados, pessoais e globais, directa ou indirectamente ligados com a vida dos negros na América. Cada vídeo é como uma lição - curta, mas eloquente.



Martine Syms: Lessons I-CLXXX

Museu de Serralves, Porto

Até 30/9 • 2.ª a 6.ª, 10h-19h Sáb. e dom., 10h-20h (a partir de Maio até às 19h)

Fecha 2.ª

Grátis